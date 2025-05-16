Полмиллиона в карман: кузбасский механик обманул бизнесмена на крупную сумму

В официальных соцсетях прокуратуры Кузбасса заявили о том, что в Ленинске-Кузнецком завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего механика по подозрению в крупном мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает Сiбдепо .

Мужчина является работником местного филиала «Пассажиравтотранса». В ходе расследования удалось выяснить, что с апреля 2022 по сентябрь 2023 года подозреваемый завышал расходы на содержание арендуемого помещения.

Разница в стоимости могла доходить до 514 тыс. рублей. Эти деньги он присваивал себе и тратил по своему усмотрению. Афера вскрылась только после прокурорской проверки.

«Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал, ему грозит до 6 лет лишения свободы», — заявили в ведомстве.

Несмотря на то, что механик отрицает свою причастность к делу, собранных во время расследования доказательств достаточно для передачи дела в суд. Известно, что суд должен начать рассмотрение дела в ближайшие две недели.