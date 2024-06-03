Полковник МО РФ сдался следователям из-за депрессии после получения крупной взятки

Замначальника одного из отделов в воинской части министерства обороны РФ полковник Александр Ионов добровольно сдался следователям после замучившей его депрессии из-за взятки в виде автомобиля и 1 млн рублей, сообщает Baza .

Ионов служил в оборонном ведомстве с 2010 года и отвечал за материально-техническое обеспечение военной части, использование средств, а также принимал вооружение и технику. За службу офицер был награжден медалью Суворова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

По версии следствия, Ионов был знаком с директором ООО «Промет — спец технологии» Владимиром Евстропьевым и старшим оперативным сотрудником компании Вадимом Зуевым. В 2020 году военный предложил Евстропьеву и Зуеву закрыть глаза на нарушения при выполнении госконтрактов взамен на автомобиль.

Представители «НПО Промет» согласились и приобрели полковнику Skoda Kodiaq за 2,3 млн рублей. Также компания взяла на себя обслуживание автомобиля с 2020 по 2023 год, что обошлось ей в 930 тыс. рублей. Помимо этого, Ионов за 1 млн рублей пообещал лоббировать заключение госконтракта с ООО «Спецтехмет».

Однако после получения взяток сотрудника Минобороны начала мучить совесть. На фоне переживаний у него началась депрессия, и Ионов сдался правоохранительным органам. По словам офицера, он не понимал, что совершал преступление, даже в момент получения денег, а автомобиль позднее собирался выкупить.

Суд приговорил Александра Ионова к 4,5 годам колонии строгого режима и изъял в пользу государства изъятые в ходе обыска 1 млн 936 тыс. рублей.