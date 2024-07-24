Полковник ФСБ вымогал свыше 42 млн руб через 5 популярных Telegram-каналов

В Москве ГСУ ГУ МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова, которого вместе с двумя подельниками обвиняют в вымогательстве 42,5 млн рублей через Telegram-каналы, сообщает «Коммерсант» .

Предварительно установлено, что Михаил Поляков вместе с предпринимателем Александром Саниным и переводчиком Денисом Савинским вымогали 42,5 млн рублей у IT-компании «Ланит». Суд поместил всех фигурантов дела в СИЗО.

Полякову, Санину и Савинскому предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере». Им грозят сроки от 7 до 15 лет в зависимости от тяжести совершенного ими преступления. Никто из трех фигурантов дела не признал свою вину.

Согласно данным следствия, не позднее ноября 2020 года Поляков состоял на службе московского управления ФСБ, которое занималось защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Именно он придумал план о распространении в Telegram-каналах «Незыгарь», «Кремлевская прачка», «Банкста», «ВЧК-ОГПУ»* и Brief информации, которая могла навредить компании «Ланит», а затем вымогал средства, чтобы якобы снять «негативный блок».

*Признан в РФ иностранным агентом.