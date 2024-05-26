Полковник Алехин: украинцы применили химоружие около Липцев Харьковской области

сегодня в 18:40

Украинская армия применила химоружие в Харьковской области вблизи города Липцы, сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области.

«Сейчас там идут бои по всей линии коттеджно-дачного кластера, который расположен левее Травянского водохранилища. Пришлось отойти на заранее подготовленные позиции», — сказал Алехин в интервью Ura.ru.

По его словам, некоторые российские бойцы надышались этой химией, у них появился рвотный рефлекс.

Эксперт считает, что данная атака готовилась заранее. Месяц назад на ж/д станцию Основа прибыли ящики в закрытых вагонах. Там, по оперативным сведениям, были снаряды с химначинкой.

Полковник запаса добавил, что специалистам еще предстоит выяснить, какое химоружие применили ВСУ.

Он напомнил, что использование подобных боеприпасов запрещено международной конвенцией.