Поливалка полыхает у заправки на ТТК в Москве, движение затруднено — видео
Поливомоечная машина загорелась у заправки на ТТК в Москве
У заправки на ТТК в российской столице загорелся грузовик. Полыхает кабина водителя, сообщает «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел рядом со съездом на Бережковскую набережную. Обстоятельства возгорания неизвестны.
На опубликованной записи огонь уже охватил половину грузовика. От него идет черный дым. В ролике видно, что горит оранжевая поливомоечная машина.
Пресс-служба московского Дептранса подтвердила, что на внешней стороне ТТК неподалеку от 1-го Сетуньского проезда, дома 2с1, загорелась машина. Движение рядом с ДТП затруднено.