Поливалка полыхает у заправки на ТТК в Москве, движение затруднено — видео

сегодня в 08:43

Поливомоечная машина загорелась у заправки на ТТК в Москве

У заправки на ТТК в российской столице загорелся грузовик. Полыхает кабина водителя, сообщает « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел рядом со съездом на Бережковскую набережную. Обстоятельства возгорания неизвестны.

На опубликованной записи огонь уже охватил половину грузовика. От него идет черный дым. В ролике видно, что горит оранжевая поливомоечная машина.

Пресс-служба московского Дептранса подтвердила, что на внешней стороне ТТК неподалеку от 1-го Сетуньского проезда, дома 2с1, загорелась машина. Движение рядом с ДТП затруднено.