Полиция задержала мужчину, сорвавшего Знамя Победы в Белгороде

В отношении мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Задержанный раскаялся в своем поступке, но горожане прощать эту выходку не готовы.

Незадолго до Дня Победы злоумышленник сорвал Знамя Победы, которое висело на Гражданском проспекте в Белгороде. Как поделился один из местных жителей, мужчина сорвал полотно, постоял несколько минут на крыльце, а затем ушел.

Жители Белгорода осудили этот поступок. Они назвали его «плевком в миллионы погибших и миллионы живых».