Полиция возбудила дело из-за задавленного пожарной машиной ребенка в Петербурге

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против мужчины, который на пожарной машине совершил смертельный наезд на ребенка на тротуаре в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 23 февраля в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП произошло рядом с домом 21 по проспекту Металлистов. Водитель спецтранспорта «АЛ-30», приехавший на сообщение о пожаре, во время езды по тротуару не принял во внимание видимость. Он повернул направо и наехал на ребенка, шедшего с бабушкой.

Шестилетний ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Он умер в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчину в 2025 и 2026 годах 12 раз штрафовали за нарушения правил дорожного движения.

