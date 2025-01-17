Полиция Техаса столкнулась с грызунами-наркоманами

В Хьюстоне, штат Техас в полицейском хранилище для вещественных доказательств наблюдается нашествие крыс. Грызуны съели часть наркотиков, которые там хранились, сообщает «Сноб» со ссылкой на издание Chron.

На складе находится приблизительно 1,2 миллиона улик, среди которых 180 тыс. тонн составляют наркотики — в основном марихуана. По словам сотрудников правоохранительных органов, в хранилище также находятся кокаин и другие наркотические вещества, изъятые у преступников в 1980-х и 1990-х годах.

Многие из осужденных уже отбыли свои наказания, однако наркотики продолжают храниться в специализированном помещении, за состоянием которого не осуществляется должный контроль. В Хьюстоне существуют ограничения на уничтожение улик, собранных до 2005 года.

Полицейские не заметили, что в отсеке с марихуаной завелись грызуны, которые продолжительное время питались наркотическим растением. Для борьбы с вредителями сотрудники вызвали профессиональных дезинсекторов, однако они отмечают, что процесс будет довольно сложным.