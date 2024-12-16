Полиция США задержала подростка, убившего 4 своих родственников

В Нью-Мексико полиция задержала 16-летнего мальчика, виновного в убийстве четырех своих родственников. Подросток сам вызвал службу спасения в ранние часы и сообщил о трагической ситуации в своем доме недалеко от города Белен, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на NBC News.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он смиренно сдался властям. Проведенный опрос и обыск в доме выявили пистолет, а также тела четырех жертв: двое взрослых и двое подростков, возрастом 42, 35, 16 и 14 лет.

Подростку были предъявлены обвинения в отношении четырех убийств, и теперь он будет отвечать за свои действия перед законом.