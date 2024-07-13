Полиция Санкт-Петербурга опровергла информацию о задержании стрелявших
Участников перестрелки на Комендантском в Санкт-Петербурге не нашли
Участников перестрелки на Комендантском в Санкт-Петербурге не нашли на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«На месте происшествия участники конфликта не обнаружены. Сообщений из больниц о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.
Полиция ищет предполагаемых участников конфликта, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о задержании участников перестрелки.