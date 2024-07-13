Полиция Санкт-Петербурга опровергла информацию о задержании стрелявших

Участников перестрелки на Комендантском в Санкт-Петербурге не нашли

Участников перестрелки на Комендантском в Санкт-Петербурге не нашли на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.