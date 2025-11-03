Полиция проводит проверку по факту конфликта в Новой Москве

Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта между гражданами, произошедшего в поселении Московский Троицкого административного округа Москвы. Как сообщается в официальном канале МВД России, инцидент произошел в 23:40 в воскресенье.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые в настоящее время проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и идентификации участников конфликта.

В ведомстве подчеркнули, что лица, причастные к инциденту, будут доставлены в территориальный отдел полиции для проведения разбирательства и привлечения к ответственности в соответствии с законодательством. По предварительным данным, пострадавших в результате конфликта нет.

Ранее в соцсетях распространилась видео, на котором в жилом комплексе «Филатов Луг» в Новой Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия. По предварительной информации, в конфликте между якобы мигрантами пострадали два человека.

Очевидец сообщил, что во время столкновения в воздух летели ножи и топоры — один из нападавших метнул топор в противников. Когда свидетель начал снимать происходящее на видео, его схватили за шею, угрожали ножом и требовали прекратить съемку. Мужчине удалось покинуть место происшествия на такси без физических повреждений.