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Полиция Нью-Йорка проверяют сообщение об угрозе взрыва в колледже

Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение об угрозе взрывного устройства, которое могло быть заложено в колледже Барнард, пишет РИА Новости .

В департаменте полиции города заявили, что проводится эвакуация здания.

При этом тех, кто откажется покинуть эвакуируемую территорию, могут быть арестовать.

Как сообщает телеканал ABC News, угроза взрыва последовала после того, как группа протестующих в масках оказалась на территории учебного заведения и прервала учебный процесс.

Ранее в подмосковном Подольске эвакуировал и учащихся из колледжа имени Никулина из-за сообщения о заложенной бомбе, усилены меры безопасности.