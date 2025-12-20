Полиция накрыла бар «Хата» в Екатеринбурге, где треш-стримеры избивали девушек

Местные жители несколько месяцев пытались привлечь сомнительных контент-мейкеров к ответственности. Авторами такого жесткого контента, предварительно, являются Виталя Реутов, Миша Бигбой и их друзья. В «Хате» они напивались и онлайн показывали зрителям, как проводят время.

У стримеров имелся и прайс. Подписчики платили парням за действия. Например, можно было поставить одного из молодых людей в угол, это стоило 3 тыс. рублей. Если кто-то хотел, чтобы блогеры замолчали, то и это делали. За 3 тыс. рублей еще парни могли заклеить себе рот скотчем.

Кроме того, стримеры приглашали в гости девушек. Если были с ними конфликты, то приглашенных били. Такие видеоролики часто приводили к страшным последствиям.

Прошедшей ночью силовики пришли в «Хату». Они также провели массовые рейды по подобным заведениям, но не выявили правонарушений.

