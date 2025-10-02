сегодня в 16:41

Полиция застрелила волка в детсаду под Вологдой

В Вологодской области полицейские застрелили волка, который пробрался в детский сад. Кадры с места событий опубликовала пресс-служба МВД России.

Происшествие случилось в Вожегодском районе. Утром жители позвонили в полицию и рассказали, что напуганы проникновением волка в детский сад.

На место событий отправился капитан Александр Коминцев. Он начал преследовать хищника и дождался, когда животное остановится в кустах. Приблизившись примерно на 20 метров, полицейский несколько раз выстрелил в волка и обезвредил его.

Никто из людей не пострадал. Тело хищника передали специалистам для проведения необходимых процедур.

