Полиция Казахстана нашла более 30 схронов оружия и боеприпасов

Полиция Казахстана в ходе длившейся 72 часа операции нашла более 30 схронов, где хранился арсенал нелегального вооружения. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел страны в Telegram .

По словам руководителя департамента криминальной полиции МВД РК Каната Нурмагамбетова, полиция нашла более 30 тайных хранилищ. В ходе проверок было конфисковано 360 единиц огнестрельного оружия различных модификаций, а также 12 гранат и свыше 3000 патронов.

В ходе проведенных мероприятий правоохранительные органы обнаружили свыше 120 случаев противозаконного владения и переноски огнестрельного оружия. За эти нарушения к административным взысканиям были привлечены 200 человек.

Среди обнаруженного арсенала особое внимание привлекли семь похищенных единиц оружия, четыре из которых были украдены во время январских волнений 2022 года. Также полиция изъяла шесть потерянных ранее единиц оружия, а местные жители добровольно передали правоохранителям еще 14 единиц.