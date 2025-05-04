Полиция Бразилии предотвратила теракт на выступлении Леди Гаги в Рио-де-Жанейро

Полиция Бразилия предотвратила террористический акт на выступлении певицы из США Леди Гаги. Взрыв хотели устроить на бесплатном концерте в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местных правоохранительных органов.

Полицейские Бразилии провели спецоперацию. Она называлась «Фальшивый монстр».

Преступники занимались вербовкой людей, среди которых были несовершеннолетние. «Агенты» должны были устроить нападение с применением самодельной взрывчатки и коктейлей Молотова.

Леди Гага 3 мая дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Выступление оказалось самым массовым в карьере артистки. Его посетили около 2,5 млн человек.