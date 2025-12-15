Полицейский застрелил мужчину в реабилитационном центре для алкоголиков

Полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом в реабилитационном центре деревни Нижнее Елькино Тульской области. Инцидент произошел 14 декабря, сообщает «Царьград» .

Вечером 14 декабря в деревне Нижнее Елькино Тульской области произошел конфликт между двумя мужчинами в реабилитационном центре для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Один из участников получил ранения, после чего на место происшествия прибыла полиция.

Во время разбирательства один из мужчин начал угрожать сотруднику полиции ножом. Полицейский сделал предупредительные выстрелы, однако нападавший не отреагировал. В результате сотрудник применил табельное оружие, и мужчина скончался от полученных ранений. Пострадавший в конфликте был доставлен в больницу.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

