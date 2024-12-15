Полицейский в костюме Гринча избил участника парада в Чили

В Чили на праздничном параде в Ла-Пинтане один из участников некоторое время дразнил полицейского в костюме Гринча, подбегая к тому сзади. В какой-то момент страж порядка не выдержал и набросился на горожанина, пишет РЕН ТВ .

Конфликт между участником парада и полицейским в костюме попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как мужчина сначала подбегает к полицейскому в костюме Гринча, затем в воздухе совершает удары ногами, отбегает в сторону и снова все повторяет.

В какой-то момент нервы полицейского в костюме «похитителя Рождества» сдали. Он сорвал маску с собственного лица, развернулся и начал бить обидчика, уронив на асфальт.

Женщина в костюме эльфа попыталась заступиться за мужчину, которого избивал Гринч. Чем закончилась история, не уточняется.

Известно, что в праздничном шествии участвовали порядка 200 человек.