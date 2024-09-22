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Полицейский погиб при взрыве авто, сопровождавшего дипломатов в Пакистане

Рядом с колонной дипломатов в Пакистане взорвался сопровождающий ее автомобиль с полицейскими внутри. В результате взрыва погиб один человек, сообщает РИА Новости .

В воскресенье группа дипломатов направлялась в Исламабад после поездки в Малам Джабба и Сват. Колонну сопровождали полицейские автомобили. В один момент в пути раздался взрыв.

Была подорвана передовая полицейская машина. Один правоохранитель погиб, еще трое пострадали. Все члены дипломатической делегации оказались в порядке, они вернулись в Исламабад.

Отмечается, что полицейский автомобиль был подорван с помощью самодельного взрывного устройства.

МИД Пакистана не стал раскрывать, какие именно дипломаты передвигались в колонне. Некоторые источники отмечают, что там в том числе находился посол России Альберт Хорев.