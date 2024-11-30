Полицейский из Ханты-Мансийска угнал авто и начал буянить
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Начальник ИВС ОМВД России «Ханты-Мансийский» угнал автомобиль в Лангепасе, а потом врезался на нем в сугроб и угрожал коллегам, которые его задержали, сообщает Baza.
Инцидент произошел вечером 27 ноября. Жительница Лангепаса припарковала иномарку около магазина, а когда вышла из него, то авто уже не было на месте.
Женщина обратилась в полицию с заявлением. Угнанную машину быстро нашли в ближайшем сугробе.
За рулем машины сидел капитан полиции. Он явно был пьян, а еще очень зол. Как рассказали сотрудники, которые оформляли протокол, задержанный угрожал им и долго не мог успокоиться.
Позднее стало известно, что в Лангепас мужчина приехал отдыхать во время отпуска. Он работает в Ханты-Мансийске. В МВД трудится с 2008 года, последние четыре года — на должности начальника ИВС.
Полицейского ждет служебная проверка. Также в отношении него могут возбудить уголовное за угон. Вину задержанный не признал.