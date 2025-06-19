Полицейские занялись сексом на дежурстве и попали под «уголовку»

Кипрские полицейские занялись сексом в служебном авто и попали под преследование

На Кипре двоих полицейских отстранили от работы после того, как в Сети появилось видео их секса в патрульной машине. В итоге правоохранители попали под дисциплинарное и уголовное расследование, сообщает Daily Mail .

На этой неделе житель Ларнаки (юго-восток Кипра) ехал по полю и увидел припаркованную патрульную машину, внутри которой занимались сексом. Он снял происходящее на видео и выложил ролик в интернет. Кадры быстро стали вирусными.

Сотрудника и сотрудницу полиции, занимавшихся любовными утехами в служебном авто, быстро идентифицировали и отстранили. Кипрские СМИ допускали, что во время секса один из героев видео находился на дежурстве.

Теперь в отношении двух стражей порядка могут выдвинуть уголовные обвинения за халатность и непристойное поведение в общественном месте, утверждают кипрские журналисты.

«С самого начала руководство сил дало указание немедленно расследовать инцидент, чтобы можно было возложить на виновных любую ответственность. Доверие общественности для нас бесценно, и нет места оправданиям в вопросах этики и профессионализма», — заявили в Ассоциации полиции Кипра.

Вместе с тем в Ассоциации также призвали уважать частную жизнь отстраненных правоохранителей, замешанных в скандале.