Полицейские в Жуковском застрелили неадеквата с ножом, зарезавшего женщину

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МВД: в Жуковском при задержании застрелен мужчина, угрожавший полицейским ножом

В Жуковском полицейские применили табельное оружие в рамках пресечения противоправных действий вооруженного ножом мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Минувшей ночью правоохранители приехали на вызов о семейном конфликте, который произошел в квартире дома на набережной Циолковского.

На лестничную площадку, где стоял наряд ППС, вышел рецидивист 1977 года рождения. В обеих руках у него были ножи. Мужчина вел себя агрессивно, а в какой-то момент попытался ударить сотрудника полиции.

Страж правопорядка применил табельное оружие: дважды выстрелил в сторону нападавшего. Тот скончался от полученного ранения.

На кухне квартиры правоохранители нашли хозяйку жилья 1983 года рождения с ножевыми ранениями, ее доставили в больницу.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.