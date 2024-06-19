Полицейские в Жуковском застрелили неадеквата с ножом, зарезавшего женщину
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В Жуковском полицейские применили табельное оружие в рамках пресечения противоправных действий вооруженного ножом мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Минувшей ночью правоохранители приехали на вызов о семейном конфликте, который произошел в квартире дома на набережной Циолковского.
На лестничную площадку, где стоял наряд ППС, вышел рецидивист 1977 года рождения. В обеих руках у него были ножи. Мужчина вел себя агрессивно, а в какой-то момент попытался ударить сотрудника полиции.
Страж правопорядка применил табельное оружие: дважды выстрелил в сторону нападавшего. Тот скончался от полученного ранения.
На кухне квартиры правоохранители нашли хозяйку жилья 1983 года рождения с ножевыми ранениями, ее доставили в больницу.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.