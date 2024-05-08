Полицейские в Подмосковье обнаружили 300кг наркотиков в грузовике

Как стало известно, при проверке документов водитель сильно нервничал, в связи с чем было принято решение о досмотре транспортного средства.

В итоге полицейские обнаружили 2 950 свертков с прессованным веществом растительного происхождения. Общая масса составила 300 кг наркотического вещества. В 240 свертках находилось более 23 кг гашиша. Экспертиза по остальной части вещества продолжается в настоящее время.

Задержанные рассказали, что наркотики они забрали в лесу вблизи города Ржева Тверской области и должны были отвезти в Москву. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.