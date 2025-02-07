Полицейские в Королеве задержали подозреваемого в серии квартирных краж

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городского округа Королев задержали ранее судимого за кражу 27-летнего жителя города Щелково, подозреваемого в совершении аналогичных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

«По предварительной информации, злоумышленник обходил подъезды многоквартирных домов и искал незапертые квартиры. Найдя открытую дверь, он бесшумно проникал внутрь, похищал ценные вещи, деньги и скрывался. Таким образом он совершил 2 кражи на улице Богомолова и проспекте Космонавтов. Однако при совершении очередного преступления на улице Советской правонарушителя заметил хозяин жилища и вызвал полицию», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Незамедлительно прибывший наряд ППСП задержал подозреваемого.

«По данным фактам следователем Следственного управления УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30, ст. 158 и ст. 158 УК РФ», — добавила Татьяна Петрова.

Королевским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.