Полицейские спасли столичную пенсионерку из горящей квартиры

В Северном Медведкове загорелась квартира, в которой находилась 78-летняя москвичка. Ее спасли сотрудники ППС, сообщает Бриф24 .

Пожар, разгоревшийся на 3 этаже дома в Студеном проезде, правоохранители заметили во время дежурства. Они увидели клубы черного дыма и языки пламени, вырывавшиеся из-под обшивки балкона квартиры.

В окне задымленного помещения сотрудники полиции заметили пенсионерку, она самостоятельно пыталась потушить пожар.

В пресс-службе МВД России рассказали, что стражи правопорядка незамедлительно сообщили о ЧП в дежурную часть и бросились спасать пожилую женщину. Напарники вывели ее на улицу. Также до приезда пожарных они предотвратили распространение огня на другие балконы при помощи огнетушителя из служебной машины.

Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Спасенную женщину передали сотрудникам скорой помощи для осмотра. Пенсионерка поблагодарила полицейских за спасение.