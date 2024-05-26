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Полицейские привлеки к ответственности родителей участников драки в Серпухове

Полицейские привлекли родителей несовершеннолетних в Серпухове, которые подрались в одном из скверов на улице Красный Текстильщик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

24 мая между местным жителем и тремя несовершеннолетними произошла ссора, переросшая в потасовку, мужчина и подростки получили телесные повреждения.

Участниками ссоры стали несовершеннолетние 2007 и 2008 годов рождения. Их доставили в территориальный отдел полиции и опрошены в присутствии законных представителей.

Сейчас полицейские устанавливают всех обстоятельства произошедшего.