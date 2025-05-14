Полицейские нашли гранатомет и мины у 51-летнего жителя Сергиева Посада

У 51-летнего мужчины в квартире в Сергиевом Посаде обнаружили оружие, боеприпасы и взрывные устройства, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В ходе обследования квартиры злоумышленника в комнатах и сейфе полицейские обнаружили и изъяли предметы, визуально схожие с сигнальными минами, противотанковым гранатометом, патронами, гранатами и их составными частями», — сказала начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Как уточнила Петрова, эксперты выяснили, что часть изъятого — это взрывные устройства (7 гранат и составные части к ним). Также в жилье были найдены 169 патронов, которые нужны для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Еще обнаружены мины, которые непригодны для взрывов.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мужчину задержали. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.