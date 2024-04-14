Полицейские арестовали «кислотного маньяка» из столичного Монина

Сотрудники полиции арестовали «кислотного маньяка» из столичного района Монино. Ближайшие два месяца мужчина будет находиться в СИЗО, сообщает SHOT .

При задержании у мужчины изъяли пластиковую колбу с жидкостью. Мужчина не женат, а также не имеет детей.

Раньше он преподавал в подмосковном колледже радиотехнику. Но уже некоторое время он живет без работы. Дома мужчина изучал химию.

В настоящее время известно о трех жертвах мужчины. Он брызгал химикатами в лицо и на одежду женщинам.