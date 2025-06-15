Полигон ТКО горит на площади 1,2 тыс «квадратов» в Ленобласти

Прокуратура держит на контроле ситуацию с возгоранием твердых коммунальных отходов на полигоне в Тосненском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Предварительно, возгорание произошло в воскресенье около 13:40 на полигоне ТКО, эксплуатируемом ООО «ЭКО Плант». Общая площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м.

Природоохранная прокуратура контролирует установление причин происшествия и ликвидацию возгорания.

В ходе ранее проведенной проверки полигона было установлено, что «Эко Плант» нарушал требования природоохранного, санитарно-эпидемиологического и лицензионного законодательства, а также законодательства в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, в данный момент в Тосненском городском суде Ленинградской области рассматривается иск природоохранного прокурора, который требует от ООО «Эко Плант» временно остановить прием и размещение отходов на полигоне до завершения строительных работ по его расширению. Следующее судебное заседание по делу состоится 7 июля текущего года.