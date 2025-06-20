Полетели бокалы: афтепати ПМЭФ закончилось прибытием полиции

В одном из ресторанов Санкт-Петербурга, находящемся на 9-ом этаже Гранд отеля «Мойка 22», состоялось закрытое мероприятие для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Но один из приглашенных гостей испортил вечеринку, начав кидаться бокалами, сообщает «Бриф24» .

20 июня адвокат отеля обратился в полицию с заявлением, указав, что дебош продолжался с 11 часов вечера до полуночи 19 июня. Посуда и другие предметы летели в купол атриума.

Администрация ресторана заявила о материальных потерях и ущербе, нанесенном репутации.

Полиция задержала 41-летнего мужчину из Мурманска, который, по его словам, прибыл в Северную столицу для участия в ПМЭФ-2025. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства приозошедшего в ресторане.