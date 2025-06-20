Полетели бокалы: афтепати ПМЭФ закончилось прибытием полиции
В одном из ресторанов Санкт-Петербурга, находящемся на 9-ом этаже Гранд отеля «Мойка 22», состоялось закрытое мероприятие для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Но один из приглашенных гостей испортил вечеринку, начав кидаться бокалами, сообщает «Бриф24».
20 июня адвокат отеля обратился в полицию с заявлением, указав, что дебош продолжался с 11 часов вечера до полуночи 19 июня. Посуда и другие предметы летели в купол атриума.
Администрация ресторана заявила о материальных потерях и ущербе, нанесенном репутации.
Полиция задержала 41-летнего мужчину из Мурманска, который, по его словам, прибыл в Северную столицу для участия в ПМЭФ-2025. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства приозошедшего в ресторане.