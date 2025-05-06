«Полет в туалете»: россияне отравились после завтрака в бизнес-зале аэропорта

Супружеская пара утверждает, что отравилась после завтрака в бизнес-зале аэропорта Екатеринбурга. Из-за этого граждане провели весь полет в туалете и оказались в больнице вместо отпуска, сообщает SHOT .

По словам 31-летней Марины, вместе с супругом она хотела провести три дня на Алтае. Они взяли билеты на рейс Екатеринбург — Горно-Алтайск, позавтракали в бизнес-зале аэропорта Кольцово и отправились в путешествие.

В полете и Марине, и ее супругу стало плохо. По словам женщины, она «заняла туалет на весь полет, не зная, что второй занял муж».

По прилете пассажирку и ее мужа госпитализировали на скорой помощи. В больнице у них выявили бактериальную инфекцию и начали лечить.

Из-за госпитализации пара потеряла десятки тысяч рублей, заплаченных за отель и экскурсии с гидом. Теперь супруги хотят подавать досудебную претензию.