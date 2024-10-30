Показывал стрельбу из гранатомета: в ЛНР командир убил себя и сына подчиненного

Командир и подросток погибли при взрыве гранатомета в ЛНР

В Должанском районе ЛНР 13-летний мальчик и военный погибли, когда последний показывал ребенку принцип работы гранатомета. Снаряд разорвался в стволе, сообщает Baza .

Все произошло 27 октября. В Должанский район ЛНР из Ставрополя приехала женщина и 13-летний мальчик, отец которого проходил военную службу. На встречу с родными пришел глава семейства и его командир.

Старший по званию познакомился с сыном подчиненного и решил показать ему, как вести огонь из гранатомета. При выстреле снаряд взорвался внутри ствола.

Командир погиб на месте, а мальчик умер уже в ближайшей больнице. Отец ребенка получил осколочные ранения, его жена не пострадала.