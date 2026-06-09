Поймали не ту рыбку: леска от удочки чуть не удушила велосипедистку в Петербурге

Пользовательница Алена в социальных сетях рассказала неприятную историю, которая произошла с ней во время велопрогулки. Внезапно у нее на шее оказалась «паутинка», которая стала душить и резать девушку.

Велосипедистка ехала по Пироговской набережной в Санкт-Петербурге, когда почувствовала «паутинку» на шее. Внезапно девушке стало больно. Она поняла — ее шею режет леска.

«В итоге это был спиннинг, который мальчик запустил и пустил на меня. Я просто не знаю, что это такое… И что такое вообще бывает в жизни», — рассказала растерянная и испуганная пострадавшая.

На шее у блогера остался красный след от лески. Она подошла к рыбакам и попросила их быть аккуратнее, но те даже не отреагировали на слова девушки.

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