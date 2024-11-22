«Поймай меня, если сможешь»: кыргыз устроил дерзкий побег из полиции в Раменках

Мигрант через дыру в заборе сбежал из отдела полиции в Раменках

В подмосковных Раменках из полицейского отдела сбежал уроженец Кыргызстана, которого задержали после попытки дать взятку. Иностранец почти улетел на родину, но его поймали в последний момент, сообщает «112» .

В полицейский участок доставили 29-летнего таксиста, который попался наряду ДПС за движение по встречной полосе и пытался откупиться. После доставления в отдел иностранец покинул здание и выбрался с территории через дыру в заборе.

После этого уроженца Киргизии объявили в розыск и начали искать. Догнать его успели уже в аэропорту Внуково — мужчина почти успел улететь на родину, но был вновь задержан.

Ранее уроженец Таджикистана сознался в убийстве своей пятимесячной дочери в Люберцах. По данным Следственного комитета, мужчина расправился с ребенком из-за того, что девочка долго плакала. Иностранец арестован на 2 месяца.