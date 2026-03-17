«Пойдем платье выбирать»: малышка застряла в ободке туалета и ждала спасателей

Малышка застряла в ободке туалета в столице, ее вызволили спасатели

Маленькая девочка застряла головой в ободке детского туалета, мама хотела помочь, но ребенок не давался, поэтому пришлось вызывать спасателей. Об этом курьезном случае рассказала мама девочки, москвичка Ольга в соцсети.

Она показала видео, на котором ее дочь ходит по дому в ободке от детского унитаза на шее. Она сидит на диване или бежит выбирать платье, которое наденет.

Приехавшие спасатели быстро освободили малышку от странного «ожерелья», разрезав его.

«Спасибо, вы меня спасли», — проводила их девочка.

Мама объяснила, что хотела сама разрезать и снять ободок, но дочка не давала ей это сделать.

