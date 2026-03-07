Появилось видео взрыва в аэропорту Дубая после удара иранского БПЛА

Видео удара иранского беспилотника по аэропорту Дубая публикует SHOT . Атака была совершена полтора часа назад.

На опубликованной записи иранский беспилотник с характерным ревом мотора летит в сторону аэропорта. Затем влетает на территорию и взрывается. Столб дыма поднялся в воздух.

«О, господи!» — комментируют на английском языке авторы видео.

Израиль и США 28 февраля атаковали Иран. Тот в ответ ударил, в том числе по военным базам США на Ближнем Востоке. Под атакой оказались и Объединенные Арабские Эмираты.

