сегодня в 19:03

Появилось видео удара по 5-звездочному отелю с российскими туристами в ОАЭ

SHOT публикует видео мощного удара по пятизвездочной гостинице с российскими туристами в Дубае Объединенных Арабских Эмиратов. Запись сняли из соседнего здания.

Отдыхающие, по их словам, не паникуют. Местные жители тоже спокойны, но они покинули улицы, чтобы не попасть под удар.

На месте падения боеприпаса масштабный пожар. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

На опубликованной записи боеприпас с громким шумом приближается к гостинице и ударяет в нее. Происходит взрыв, начинается пожар.

