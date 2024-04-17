Появилось видео ножевого боя вора алкоголя с охранником в Москве

В Москве магазинный вор атаковал ножом охранника, поймавшего его

На востоке Москвы мужчина пытался украсть из магазина алкоголь, однако на его пути встал охранник. После короткой перепалки злоумышленник достал нож и напал с ним на сотрудника торговой точки, сообщает NEWS.ru .

Кадры потасовки в магазине также появились в Сети. По данным пресс-службы Росгвардии, в момент перепалки злоумышленник ножом нанес охраннику резаную рану руки. Вскоре на место подоспели правоохранители, которые и задержали нарушителя.

Нападавшим оказался 30-летний житель Московской области. После задержания росгвардейцы передали его полиции для дальнейшего разбирательства.