Появилось видео ножевого боя вора алкоголя с охранником в Москве
В Москве магазинный вор атаковал ножом охранника, поймавшего его
Фото - © Росгвардия
На востоке Москвы мужчина пытался украсть из магазина алкоголь, однако на его пути встал охранник. После короткой перепалки злоумышленник достал нож и напал с ним на сотрудника торговой точки, сообщает NEWS.ru.
Кадры потасовки в магазине также появились в Сети. По данным пресс-службы Росгвардии, в момент перепалки злоумышленник ножом нанес охраннику резаную рану руки. Вскоре на место подоспели правоохранители, которые и задержали нарушителя.
Нападавшим оказался 30-летний житель Московской области. После задержания росгвардейцы передали его полиции для дальнейшего разбирательства.