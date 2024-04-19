Появилось видео, как на концерте Гуфа девушка получила ногой в лицо

На концерте рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Екатеринбурге девушку случайно ударили ногой в лицо. Это сделал другой посетитель выступления, который поднялся на сцену и решил сделать сальто в толпу. Кадры с места событий публикует «360».

Одна из посетительниц концерта рассказала изданию, что парень поднялся на сцену, чтобы обменяться с Гуфом рукопожатием. Спуститься обратно поклонник решил путем сальто, во время которого задел девушку ногой по лицу. После этого «акробата» увела охрана.

Гуф, в свою очередь, попросил у слушательницы прощения за случившееся. Пострадавшей девушке отправили цветы и подарки в качестве извинений, рассказала организатор концерта.

«Гуф был в растерянности, спросил, как девушка, что нужно, другие девушки предложили воду. <…> Весь концерт Гуф спрашивал, нужна ли девушке помощь», — рассказала одна из посетительниц выступления.

Организатор концерта добавила, что ситуацией занялись правоохранители. Молодой человек, сделавший сальто со сцены и ударивший ногой девушку, задержан.