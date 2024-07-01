Появилось видео, как Jeep Grand Cherokee провалился «в преисподнюю» в Барнауле

В Барнауле прорыв трубы с горячей водой привел к провалу припаркованного автомобиля под землю. Об этом очевидец происшествия Александр рассказал Газете.ru , также опубликовав видео с места событий в Сети.

По его словам, сначала машину резко подбросило вверх, а затем она полностью провалилась под землю, будто в «преисподнюю». При этом водителя в момент инцидента в салоне не было — он находился в здании на безопасном расстоянии.

«Видел момент, когда машина уже была в яме. Воды вокруг не было, но потом опять был большой поток, и автомобиль еще сильней ушел под воду», — рассказал очевидец.

Он уточнил, что не смог долго находиться на месте происшествия и наблюдать за дальнейшим развитием ситуации, поэтому ушел.

В результате происшествия пострадал американский внедорожник Jeep Grand Cherokee, который был припаркован на парковке в момент прорыва трубы с горячей водой.