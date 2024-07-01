Появилось видео, как Jeep Grand Cherokee провалился «в преисподнюю» в Барнауле
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В Барнауле прорыв трубы с горячей водой привел к провалу припаркованного автомобиля под землю. Об этом очевидец происшествия Александр рассказал Газете.ru, также опубликовав видео с места событий в Сети.
По его словам, сначала машину резко подбросило вверх, а затем она полностью провалилась под землю, будто в «преисподнюю». При этом водителя в момент инцидента в салоне не было — он находился в здании на безопасном расстоянии.
«Видел момент, когда машина уже была в яме. Воды вокруг не было, но потом опять был большой поток, и автомобиль еще сильней ушел под воду», — рассказал очевидец.
Он уточнил, что не смог долго находиться на месте происшествия и наблюдать за дальнейшим развитием ситуации, поэтому ушел.
В результате происшествия пострадал американский внедорожник Jeep Grand Cherokee, который был припаркован на парковке в момент прорыва трубы с горячей водой.