Появились кадры сопровождения Су-27 военных самолетов Британии над Черным морем

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В Сети появились кадры, на которых видно, как российский истребитель Су-27 сопровождает британские военные самолеты в небе над Черным морем. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Видеозапись снята из кабины пилота. На нее попали 3 борта Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Их идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 и истребители «Тайфун».

Потенциально опасные воздушные объекты слишком приблизились к российской границе, но развернулись, когда к ним начал следовать Су-27.

Таким образом удалось пресечь нарушение границы РФ иностранными самолетами. Российский истребитель вернулся на аэродром базирования.