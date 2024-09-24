Появились фото с девочкой, которой отрезало пальцы электромясорубкой в Баймаке
Фотографии окровавленной руки девочки, отрезало пальцы электромясорубкой, разместил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин, сообщает Kazanfirst.
В Баймаке девочка в возрасте 1,5 года засунула руку в электромясорубку во время помощи маме на кухне. Несмотря на усилия медиков, малышка лишилася нескольких пальцев.
На фотографии оказана маленькая ручка в крови, на ней есть только мизинец и большой палец. Рядом лежит то, что осталось от пальцев, извлеченных из мясорубки.
«Эта ситуация служит напоминанием для родителей: безопасность ребенка должна быть в приоритете», — отметили в региональном Минздраве.
Там также подчеркнули, что любопытство детей может иметь непоправимые последствия.