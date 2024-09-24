Появились фото с девочкой, которой отрезало пальцы электромясорубкой в Баймаке

В Баймаке девочка в возрасте 1,5 года засунула руку в электромясорубку во время помощи маме на кухне. Несмотря на усилия медиков, малышка лишилася нескольких пальцев.

На фотографии оказана маленькая ручка в крови, на ней есть только мизинец и большой палец. Рядом лежит то, что осталось от пальцев, извлеченных из мясорубки.

«Эта ситуация служит напоминанием для родителей: безопасность ребенка должна быть в приоритете», — отметили в региональном Минздраве.

Там также подчеркнули, что любопытство детей может иметь непоправимые последствия.