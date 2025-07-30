Появились атмосферные фото извержения вулкана Ключевая сопка на Камчатке

Канал Baza опубликовал атмосферные фото извержения вулкана Ключевая сопка на Камчатке. Их сделали с высоты птичьего полета.

30 июля на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевая сопка. Это произошло на фоне землетрясения в регионе, магнитуда которого составила 8,8.

Извержение вулкана видно издалека. В воздух поднялся огромный огненный столб.

Землетрясение на Камчатке, которое произошло ночью 30 июля, стало одним из самых сильных в истории региона. Появился риск цунами. Катаклизм может затронуть побережья США, Китая и Японии.