Поимку членов колумбийского наркокартеля в Подмосковье сняли на видео

ФСБ показала видео задержания двух членов колумбийского наркокартеля «Кали» в Московской области. По версии спецслужбы, иностранцы хотели через Россию провезти 570 кг кокаина в государства Евросоюза, сообщает РБК .

Представителей криминальной организации поймали с поличным сотрудники ФСБ и таможни. Спецслужба заявила, что проводила операцию по пресечению наркотрафика из Южной Америки на протяжении нескольких лет.

Ныне задержанные иностранцы перед въездом в Москву заявляли, что прибыли ради якобы демонтажа сломанных агрегатов грузовика. Как выяснилось позже, именно в этом большегрузе и находился наркотический порошок.

Более полутонны кокаина везли из Перу. Оптовая цена изъятого наркопорошка на российским «черном рынке» составляет 1,5 млрд руб., розничная — более 5,5 миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых наркодельцов отправили под стражу.