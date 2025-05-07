Похоронили другого человека: в Башкирии перепутали тела военных

В городе Туймазы в Башкирии сотрудники морга перепутали тела бойца СВО и ветерана Афганистана. Родственники заметили подмену, когда похороны одного мужчины уже состоялись, а со вторым прощались близкие, сообщает Baza .

43-летний боец СВО по имени Сергей вернулся домой в город Октябрьский после ранения. В начале мая 2025 года мужчина перестал выходить на связь с близкими, те забеспокоились и поехали проверить в чем дело, но нашли его тело. Мужчина скончался дома. В итоге его тело забрали в морг Туймазы, где перепутали с телом ветерана Афганистана по имени Андрей.

Родственники Сергея начали замечать странности, когда сотрудники морга попросили их купить гроб для человека ростом 186 сантиметров, хотя их близкий был значительно ниже — 174 сантиметра. При выдаче тела сестре мужчины не позволили его осмотреть, объяснив степенью разложения, а причину смерти в документах так и не указали, обещав предоставить ее в течение двух месяцев. Родственники сомневались, что планируют похоронить своего близкого, но все-таки провели траурную процедуру.

6 мая другая семья забрала из морга тело своего родственника Андрея, который был ветераном Афганистана. Но во время прощания у покойного заметили татуировку, которой у Андрея при жизни не было. Эта семья приняла решение вернуть тело в морг, где и выяснилось, что Андрея уже похоронили, приняв его за Сергея.

Сотрудники морга признали ошибку и попытались самостоятельно исправить ситуацию, не запросив разрешения на эксгумацию. Они просто приехали на кладбище и начали выкапывать тело Андрея, похороненного под именем Сергея.

В итоге у обеих семей умерших мужчин случилась истерика. Родственники вызвали на помощь полицию и медиков. Процедуру эксгумации приостановили до 8 мая 2025 года. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются компетентные органы.