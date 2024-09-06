Пограничники задержали 5 украинских уклонистов при попытке сбежать в Белоруссию

Украинские военнообязанные, не желающие отправляться на фронт, предприняли попытку проникнуть на территорию Белоруссии и попались в руки пограничников, сообщает РИА Новости .

По данным Госпогранслужбы Украины, несколько мужчин хотели незаконно пересечь линию госграницы с республикой через заминированное поле. Всего было задержано пятеро уклонистов.

Ранее в ведомстве заявляли о попытках нежелающих вступать в ряды ВСУ попасть через западную границу в Польшу, Молдавию, Венгрию и Словакию.

В феврале 2022 года на Украине ввели военное положение, согласно которому мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Уклонисты могут получить до 5 лет лишения свободы.