Умер бывший генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов

Ушел из жизни бывший гендиректор компании «Уралкалий» Дмитрий Осипов, который руководил предприятием с 2013 по 2020 год. Также он состоял в совете Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), сообщает РБК .

На момент смерти Осипову было 59 лет. Причина его кончины не сообщается. Информацию о случившемся подтвердили в компании.

Он работал в сфере более 20 лет. В «Уралкалии» подчеркнули, что во время руководства Осипова были оптимизированы некоторые внутренние бизнес-процессы, необходимые для увеличения эффективности недропользования. Внимание уделяли в том числе научно-исследовательской деятельности.

Еще с 2016 по 2021 годы Осипов был депутатом Заксобрания Пермского края третьего созыва. В начале 2021 года его назначили руководителем корпорации «ВСМПО-Ависма». Он ушел с должности в апреле 2023 года.