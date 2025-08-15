Поездка пожилой мурманчанки в автобусе закончилась госпитализацией

сегодня в 15:31

В Мурманске пенсионерку госпитализировали после лихачества водителя автоубса

Поездка на автобусе по маршруту № 32 закончилась для пожилой жительницы Мурманска в больнице, сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Все случилось возле дома № 32 по улице Карла Маркса, когда автобус разворачивался на перекрестке.

Во время выполнения маневра 61-летний водитель автобуса «МАЗ» допустил ошибку, из-за которой 69-летняя пассажирка потеряла равновесие и упала на пол в салоне.

Вследствие падения пенсионерка получила многочисленные ушибы. Ее пришлось госпитализировать в приемное отделение ГОБУЗ «МОКБ им. П. А. Баяндина».

Пользователи социальных сетей из Мурманска отмечают, что, из-за лихачества и опасного вождения некоторых водителей, случаи травмирования на городских маршрутах происходят довольно часто.