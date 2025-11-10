Поезда встали на «синей» ветке метро Петербурга из-за человека на пути
Мужчина погиб, упав на пути «синей» ветки метро в Петербурге
Сбой произошел на Московско-Петроградской линии метро Санкт-Петербурга из-за человека на пути. Движение поездов было приостановлено от «Парнаса» до «Озерков», сообщает «Mash на Мойке».
ЧП произошло в понедельник утром на станции «Озерки». Станции «Озерки» и «Проспект просвещения» были временно закрыты на вход. Составы следовали от «Купчино» до «Удельной».
Спасатели подняли пассажира с путей. Прибывшие на место происшествия медики сделали все возможное, но от полученных травм мужчина скончался. Предварительно, погибшему было около 60 лет.
К настоящему моменту движение поездов на синей ветке метрополитена осуществляется в штатном режиме.
