Поезда встали на «синей» ветке метро Петербурга из-за человека на пути

сегодня в 11:29

Мужчина погиб, упав на пути «синей» ветки метро в Петербурге

Сбой произошел на Московско-Петроградской линии метро Санкт-Петербурга из-за человека на пути. Движение поездов было приостановлено от «Парнаса» до «Озерков», сообщает «Mash на Мойке» .

ЧП произошло в понедельник утром на станции «Озерки». Станции «Озерки» и «Проспект просвещения» были временно закрыты на вход. Составы следовали от «Купчино» до «Удельной».

Спасатели подняли пассажира с путей. Прибывшие на место происшествия медики сделали все возможное, но от полученных травм мужчина скончался. Предварительно, погибшему было около 60 лет.

К настоящему моменту движение поездов на синей ветке метрополитена осуществляется в штатном режиме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.