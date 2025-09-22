Поезд в огне: электричка сгорела на ходу в Краснодарском крае

сегодня в 17:39

Электричка сгорела на ходу в Краснодарском крае

Электричка Краснодар — Староминская загорелась в пути из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на 1481 км перегона ж/д станций Деревянковка — Албаши Северо-Кавказской железной дороги. Все пассажиры успели эвакуироваться из горящего состава, пострадавших нет. Огонь потушили.

По данному факту следователи начали работу над установлением всех обстоятельств ЧП.

Как пишет «112», сначала электричка заискрила, потом появился дым, а затем и пламя. Загорелись два вагона. На тушение состава отправляли спецпоезд.

